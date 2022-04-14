Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım

14.04.2022 10:12
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım

ADANA'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirildi. Hammut ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
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Uyuşturucu, Suriyeli, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım - Son Dakika


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