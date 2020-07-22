Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı bilgisini aldıkları M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 129 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 17,95 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 0,14 gram bonzai, 5,70 gram esrar maddesi, 6 kapsül sentetik ecza, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş 3 adet aparat ele geçirildi.

Samsun 'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu

4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu