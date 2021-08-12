Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.P. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 108 kapsül sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,72 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.P., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı

Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı

Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek

Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı

Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın