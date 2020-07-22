Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 129 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 17,95 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 0,14 gram bonzai, 5,70 gram esrar maddesi, 6 kapsül sentetik ecza, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş 3 adet aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN