Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü - Son Dakika

Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü

6 saat önce

Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ile bin adet de mermi ele geçirdi.

Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü, System.String[]

Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ile bin adet de mermi ele geçirdi. 6 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir şahsın elinde silahla eve girdiği görünce savcılıktan alınan izinle eve baskın yapıldı. Ahmet T.'nin evine yapılan baskında evde bulunan Ahmet T. (44) eşi Ayşe T. (36), Salih E.(39), İbrahim Y. (43), Abdullah T.(47) ve Ş.A.(17) gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 140 uyuşturucu hap, yaklaşık bin mermi ve 101 tüfek fişeği ele geçirildi. Tabancanın birinin polisin kırdığı briketin içinden çıkmadı dikkat çekti.


Zanlılardan Ayşe T. ile Abdullah T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan Ahmet T.'nin eşi Ayşe T.'nin evde bulunan hapın uyuşturucu hap olmadığını, eşinin hapları cinsel gücü artırmak için internetten 100 lira kaşılığında aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı Ahmet T.'nin de ifadesinde hapları cinsel gücünü artırmak için internet üzerinden aldığını söylediği ileri sürüldü. 4 zanlı, ifadesinin ardından ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]