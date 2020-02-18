Evinde uyuşturucu hap ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu hap ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Evinde uyuşturucu hap ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında yakaladıkları O.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

O.K'nin hapları Y.D'den aldığını belirleyen ekipler, zanlının İlyasköy Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları aramada, 7 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 40 tabanca fişeği, 23 pompalı tüfek fişeği ile şarjör buldu.

Gözaltına alınan Y.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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