Evinde Uyuşturucu Haplarla Yakalandı
17 dakika önce
Samsun'da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda B.B.'nin evinde yaptığı aramada 134 adet ecstasy hap elde etti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:33 Kaynak: İHA
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