Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

15.04.2022 14:31
Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da ikametinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da ikametinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda il merkezinde ikametinde uyuşturucu haplarla yakalanan Ü.A. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan Ü.A., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, ikametinde uyuşturucu 10 hap ile yakalanan Ü.A.'yı 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Uyuşturucu, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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