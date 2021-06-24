Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilen şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşılan M.A.'nın (31) evinde sabaha karşı 03.10 sıralarında arama yapıldı. Şahsın evinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendirilen 35 gram uyuşturucu madde, 1.5 gram kristal uyuşturucu madde, farklı isimlerde toplam 13 adet uyuşturucu hap, 12 adet 9 mm fişek, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın jandarmadaki sorgusunun ardından gün içinde Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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