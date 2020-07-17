Evinde uyuşturucu imal eden Gürcistan uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da, Narkotik ekiplerinin operasyonunda evinde imal ettiği 12 kilo kubar esrar ve 782 gram likit esrar maddesiyle yakalanan Gürcistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda 12 kilo kubar esrar, 782 gram likit esrar maddesi, 3 adet dişi hint keneviri, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi imal ettiği belirlenen Gürcistan uyruklu Anzori Devadze (52) isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Devadze, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU