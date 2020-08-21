Evinde uyuşturucu imal eden şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu imal eden şahıs kıskıvrak yakalandı
İSTANBUL - Kartal'da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs polisin operasyonuyla yakalandı. Şahsın evinde 5 saksı Hint keneviri ele geçirildi.
Kartal Orhantepe Mahallesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. 20 Ağustos tarihinde Enver K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda; 5 saksıda toplam 26 kök Hint keneviri, 66 gram yaş kenevir maddesi, 24.2 gram öğütülmüş esrar, 13.6 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 7 bin 500 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.