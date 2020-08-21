Evinde uyuşturucu imal eden şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Adreste yapılan aramalarda; 5 saksıda toplam 26 kök Hint keneviri, 66 gram yaş kenevir maddesi, 24.2 gram öğütülmüş esrar, 13.6 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 7 bin 500 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kartal Orhantepe Mahallesinde bir şahsın ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. 20 Ağustos tarihinde Enver K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:28

Kaynak: İHA

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