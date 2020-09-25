Evinde uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu imal eden zanlı suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu imal eden zanlı suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sumbas'ın Alibeyli Köyü'nde A.İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 bin 600 gram esrar maddesi, 146 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalanan A.İ.A'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş