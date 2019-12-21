Evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi.

Irak uyruklu Celal Kamil İbrahim'in evine düzenlenen operasyonda şüphelinin imal ettiği öne sürülen 100 gram sentetik uyuşturucu ve imalatta kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı

Kayseri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
23:52 Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:52 Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika
23:50 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü - Son Dakika
23:50 İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
23:49 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]