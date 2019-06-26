Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı
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Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı

1 saat önce

Samsun'da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı, System.String[]
Samsun'da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.'nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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