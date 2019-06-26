Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı
1 saat önce
Samsun'da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
'da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, hakkında ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.'nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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