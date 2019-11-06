Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

7 saat önce

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede, System.String[]

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çökertilen "Ölüm Patroniçesi" liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terör Örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'yi, İdlib'te El Kaide bağlantılı örgütler sakladı Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]