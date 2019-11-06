Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

6 saat önce

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyedeKARABÜK - Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

KARABÜK - Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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