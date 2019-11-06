Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı, System.String[]

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
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