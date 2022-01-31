Üye Girişi
Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı

31.01.2022 17:47
Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan İ.Ö., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan İ.Ö., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde uyuşturucu maddeler ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ö.'nün, Gündüz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından ev ve çevresinde yapılan aramalarda; 381 gram kubar esrar, 198 gram kenevir tohumu, 25 kök Hint keneviri, 136 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin euro ve 150 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. İ.Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:46 AK Partili Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bir gecede otele o parayı vereceğine, hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin
17:45 İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili CHP'den önerge geldi
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
17:37 Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı! Genç talihli ve büfe sahibi sevinçten havalara uçtu
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
17:07 Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:53:45. #1.11#
SON DAKİKA: Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement