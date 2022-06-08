Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

08.06.2022 00:37
Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs bugün adli mercilere sevk edilecek.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiler alınan Y.K.'nın evinde yapılan aramada; 1777 adet 300 mg sentetik ecza hapı, toplamda 3 parça halinde 400 gram esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticaretinden bugün adli mercilere sevk edilecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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