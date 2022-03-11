Evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı! Oturup hüngür hüngür ağladı: O benim değil - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı! Oturup hüngür hüngür ağladı: O benim değil

11.03.2022 11:13

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde Pitbull cinsi köpekler ve bir miktar uyuşturucu madde bulunan şahıs, "O benim değil" diyerek ağladı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis tespit ettiği şüphelilerin evine gündüz vakti baskın yaptı. Evinde Pitbull cinsi köpekler ve bir miktar uyuşturucu madde bulunan şahıs, "O benim değil" diyerek ağlamaya başladı. Ekipler şahsın tuhaf tavrı karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı

OTURUP AĞLAMAYA BAŞLADI

Polisin Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Yılmaz K.'nin (40) adresine baskın yaptığında zanlıların evin her tarafına Pitbull köpekleri yerleştirdiği görüldü. Narkotik ekipleri özel harekat polisinin de yardımıyla köpekleri atlatıp eve baskın yaptı. Baskında Yılmaz K. ve evin dam bölümündeki odada bulunan Orhan Y. gözaltına alındı. Polis Orhan Y.'nin bulunduğu odada hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 24.90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Orhan Y. ise "O benim değil" diyerek ağlamaya başladı. Polis Orhan Y.'ye ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Zanlıların evlerin damına dikenli tel örgü çekerek polisin gelmemesi için de önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı
Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı
Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı
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Uyuşturucu, Pitbull, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı! Oturup hüngür hüngür ağladı: O benim değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı! Oturup hüngür hüngür ağladı: O benim değil - Son Dakika
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