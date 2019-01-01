Evinde Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da evinde esrar sattığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı ve 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.
Samsun
'da evinde esrar sattığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı ve 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.
Olay, İlkadım
ilçesinin İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri evinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen B.Y.'yi takibe aldı ve bu şahısla temas halinde görülen 2 kişiden 3 paket halinde 8,35 gram esrar maddesi elde etti. B.Y.'nin evinde yapılan aramada 3,87 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı