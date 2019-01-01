Son Dakika Haberleri: Evinde Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı

Evinde Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da evinde esrar sattığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı ve 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Evinde Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da evinde esrar sattığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı ve 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri evinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen B.Y.'yi takibe aldı ve bu şahısla temas halinde görülen 2 kişiden 3 paket halinde 8,35 gram esrar maddesi elde etti. B.Y.'nin evinde yapılan aramada 3,87 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

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