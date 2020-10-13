Evinde uyuşturucu ticareti yapan kadın yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu ticareti yapan kadın yakalandı
13.10.2020 18:57
KAYSERİ'de evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Feride Y. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ'de evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Feride Y. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Feride Y.'nin Kocasinan ilçesindeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Feride Y.'nin evine operasyon düzenleyen polis, 45 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 175 TL ele geçirdi. Olayla ilgili Feride Y. gözaltına alınırken, evde bulunan 2 kişiye de 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Feride Y., adliyeye sevk edildi.
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