Son Dakika Haberleri: Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

7 saat önce

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi Sivas'ta evinde uyuya kalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdiSİVAS - Sivas'ta evinde uyuyakalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

Sivas'ta evinde uyuya kalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta evinde uyuyakalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarında, Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade caddesi üzerinde bulunan bir binanın birinci katında meydana geldi. M.H.B evinde uyuyakalınca yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. M.H.B'nin sağlık durumundan endişe eden yakınları durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak evin içine girdi.Ekipler M.H.B'yi uyurken buldu. Durum üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılarak normale döndü.

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

İtfaiye, Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
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