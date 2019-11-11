Son Dakika Haberleri: Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi

Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi

7 saat önce

Sivas'ta evinde uyuyakalan genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi, System.String[]

Sivas'ta evinde uyuyakalan genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Evinde uyuyakalan M.H.B.'den (28) yakınları bir süre haber alamayınca sağlık durumundan endişe ederek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak eve girdi. Ekipler M.H.B'yi uyurken buldu. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - SİVAS

İtfaiye, Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:36 Kaynak: İHA
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