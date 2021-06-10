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Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi! - Son Dakika

Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi!

10.06.2021 17:11

İstanbul Maltepe'de ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde, kendisinden sürekli para isteyen erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal A'nın, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

DİĞER SUÇLARI DA EKLENDİ

İddianamede sanık Kemal A'nın, ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İNDİRİM UYGULANMAMASI İSTENDİ

Sanık Kemal A. hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilemediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, sanığa verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi!

İstanbul Aydın Üniversitesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Öğretim Üyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde vahşice katledilmişti! Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi geldi! - Son Dakika


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