Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

11.03.2022 09:28
Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri Yeni Mahalledeki bir evde ve araçta yaptıkları aramada "5.81 gram metamfatamin maddesi, 0.81 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan şüpheli S.P. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - AYDIN

Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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