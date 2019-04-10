Evinde ve Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Samsun'da bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
'da bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri F.P.'nin aracında ve evinde yaptıkları 63 paket halinde 15,91 gram bonzai, 11 paket halinde 46,73 gram esrar, 434 adet ekstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili F.P. 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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