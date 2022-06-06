Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

06.06.2022 16:27
Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda otomobilinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Alper Fidan, tutuklandı.

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda otomobilinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Alper Fidan, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Trakya Üniversite Hastanesi radyoloji bölümünde hizmet alımı personeli olarak teşoran firma çalışanı olan Alper Fidan'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Polis, kente uyuşturucu getireceğini belirlediği Fidan'ın kullandığı otomobili takibe aldı. Ekipler, Havsa ilçesi TEM otoyolunda otomobili durdurup arama yaptı. Aramada otomobilde 12,67 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılık talimatıyla Fidan'ın evinde yapılan aramada ise 11,93 gram metamfetamin, 47,39 gram fişeklenmiş esrar, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan alüminyum folyo, kilitli poşetler ve 2 saksıda Hint kenevirleri ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Alper Fidan, çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.


Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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