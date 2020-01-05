Evinde yakaladığı hırsızı dövdü - Son Dakika
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Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından dövüldü.

Evinde yakaladığı hırsızı dövdü, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Engin D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Süleymaniye Mahallesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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