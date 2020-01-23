Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Adnan K'nin (36) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]