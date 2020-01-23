Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
6 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Adnan K'nin (36) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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