Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti - Son Dakika

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Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti
6 saat önce
ADIYAMAN'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.
ADIYAMAN'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Kömür beldesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Şükrü G., evde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Şükrü G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma
Şükrü G.'nin intihar nedenini araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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