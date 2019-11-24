Evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi No 134 ikametinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Keskin'den (63) bir süre haber alamayan komşuları evine girdiğinde Keskin'i hareketsiz halde gördüler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keskin'in öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de Fatma Keskin'i bulan komşuları ve çevredeki vatandaşlardan bilgi aldılar. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Keskin'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılacağı belirtildi.



Öte yandan, Fatma Keskin'in şehir dışında bulunan çocuklarına ise komşuları annelerinin yanına gelmesi yönünde haber verdiler ancak annelerinin öldüğünü söyleyemediler.



Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ADANA