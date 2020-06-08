Evinde yanarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

ADANA'da yalnız yaşayan Fatih Baykam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu.

ADANA'da yalnız yaşayan Fatih Baykam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu. Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi 11039 Sokak'ta meydana geldi. Fatih Baykam'ın yalnız yaşadığı müstakil evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte çilingir yardımıyla eve giren polis, Baykam'ın belden aşağı yanmış cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baykam'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor. Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti