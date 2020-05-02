Evinde yangın çıkan engelli adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da engelli bir şahsın yalnız başına yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vücudunda yanıklar oluşan engelli şahıs, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yalnız başına yaşayan 60 yaşındaki engelli olan Mustafa Binici'nin evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına alarak Binici'yi evden çıkarmayı başardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan adam sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Binici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA