Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen Cevriye Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengizhan Mahallesi 1620/37 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde yaşayan Cevriye Çalışkan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.