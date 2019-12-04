Son Dakika Haberleri: Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü
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Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü

6 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen Cevriye Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen Cevriye Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengizhan Mahallesi 1620/37 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde yaşayan Cevriye Çalışkan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cevriye Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışkan'ın damadı Hüseyin Öz, "Yangının, elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla televizyon patladıktan sonra diğer eşyalar yanmaya başlamış. Dumandan etkilenen kayınvalidemi kurtaramadık" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
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