Son Dakika Haberleri: Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde yangın çıkan kadın yaşamını yitirdi.

Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde yangın çıkan kadın yaşamını yitirdi.

Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) Gölcük Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Kayacıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. Sobadan veya elektrik kontağından olabileceği tahmin ediliyor. Bizler geldiğimizde Kayacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini gördük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:47 Kaynak: AA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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