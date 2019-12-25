Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gölhisar Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Mestura Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Gölhisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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