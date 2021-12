Evinde yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - Son Dakika

Evinde yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor

Evinden gezegenleri her gün takip ediyor

Emekli tekstilci gökyüzündeki yıldızları mahallesinin sokakları gibi tanıyor

BURSA - Bursa'da yaşayan uzay meraklı vatandaş, kendi evinde imal ettiği teleskoplarla her gün gezegenlerin hareketlerini fotoğraflıyor.

Tam bir gezegen aşığı olan Şenol Şanlı, içindeki uzay tutkusunu hiç bir zaman kaybetmedi. Yaptığı araştırmalar sonucu kendi teleskobunu üretmeyi başardı. Bu zaman kadar yaptığı çok sayıda teleskopla her gün gezegenleri takip edip onların fotoğraflarını çekiyor. Ayın yıl boyunca hareketlerini ve Dünyaya uzaklığını an be an ölçen uzay meraklısı vatandaş, bu anların fotoğraf ve videolarını da çekiyor. Çektiği bu fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından herkesle paylaşıyor. Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarıyor.

Tekstil işinden emekli olduğunu ifade eden Şenol Şanlı, "Yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. İçimde hep bir merak vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takım yıldızı var, hepsini gözlemliyorum. Ben 12 ay boyunca Ayın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. Bunları tek bir karede bir araya getirdim. 2021 yılının Mayıs ayında Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında ise 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenini çok parlak olarak görebilirsiniz. Biz bunları keyifle gözlemliyoruz" dedi.