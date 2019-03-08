Son Dakika Haberleri: Evinde Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Evinde Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Bahçelievler'de, evinde başından vurulmuş olarak bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Evinde Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Bahçelievler'de, evinde başından vurulmuş olarak bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Meydanı'nda kiraya verdiği apartman dairesinden silah sesi geldiğini duyan ve binadan bazı kişilerin koşarak çıktığını gören ev sahibi, kontrol için eve gitti.

Evde, soyadı henüz öğrenilemeyen Uğur isimli 17 yaşındaki gencin başından silahla vurulduğunu gören ev sahibi, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci, ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Evde yaptıkları incelemede bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın intihar olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Şirinevler, Bahçelievler, Güncel
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