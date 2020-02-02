Evinde yaralı kargaya bakan kadına kesilen para cezası iptal edildi - Son Dakika

EVİNİN bahçesinde bulduğu biri yaralı, iki yavru kargaya evinde baktığı için bin 294 lira idari para cezası kesilen kadının, avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz kabul edilerek cezası iptal edildi.

Beşiktaş Fulya'daki evinde kızı ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Sabahat Arkan, evlerinin bahçesinde biri yaralı, bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemişti. Yaralı kargayı iyileştirmeye çalışan Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililere de durumu haber vermişti. Yetkililerin evi bulamaması nedeniyle 4 ay boyunca kargalara evinde bakan yaşlı kadını, apartman yöneticileri şikayet edince, bakanlığın İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, kargaları teslim alarak Arkan'a, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 1294 lira idari para cezası kesmişti. Avukatı aracılığıyla idari yaptırım kararına itiraz eden kadının, cezası iptal edildi.

KESİLEN CEZA İPTAL EDİLDİ

Avukat Hadi Dündar, yapılan işlemle ilgili şunları söyledi Tarım ve Orman Bakanlığı müvekkilim hakkında idari para cezası kesti. Konusu ise, 'evinde karga beslediğinden dolayı' yani hayvan ticaretine dayandırılarak bir idari para cezası kesmişlerdir. Ancak kestikleri para cezasının herhangi bir dayanağı yoktur. Zorlayıcı bir karar olarak hem hukuksuzluk yapılmış, hem de vicdanları yaralamıştır. Olay medyaya yansıdıktan sonra, bunun vicdanları ne kadar yaraladığına hepimiz şahit olduk. Günümüzde hayvanlara bu kadar zulüm edilirken, 79 yaşında olan bir kadının, hasta haliyle iki tane yaralı yavru kargayı evine alıp bakması kesinlikle mükafata değer bir davranıştır. Ancak idarenin yaptığı bu eylem ise cezadır. bin 294 lira ceza kesildikten sonra bize başvuru yapıldığında biz itirazımızı yaptık, mahkeme bunu değerlendirdi. Kesilen ceza zorlayıcı olduğundan, herhangi bir dayanağı olmadığından ve kamu vicdanını yaraladığından dolayı iptal edildi.

'OLAY MEDYAYA YANSIDIKTAN SONRA BİLGİ NOTU GÖNDERMİŞLER

Olay medyaya yansıdıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bir bilgi notu gönderdiğini anlatan Dündar, şöyle devam etti

'Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 1. Bölge Müdürlüğü memurlarınca kesilen bu idari para cezası ilk eve gidildiğinde, tutanak altına alınıyor. Evde hangi hayvanların bulunduğu, müvekkilimin bunu kendi rızası ile teslim ettiği açıkça yazılmıştır. Ancak olaydan yaklaşık 20 gün sonra müvekkilim aleyhine isnat edilen bir bilgi mevcut ve bu bilgi kesinlikle tutanakta yer almıyor. Şöyle ki, 1. Bölge Müdürlüğü'nün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği bir bilgi notu var. Bu bilgi notu olay medyaya yansıdıktan sonra gönderilmiştir. 79 yaşında olan müvekkilim bilgi notuna göre 'hayvan ticareti yapıyormuş.' Buna binaen memurlar gelip evde idari para cezası kesiyorlar. Ancak bilgi notunu mahkemeye sunduğumuzda, mahkeme bunun geçersiz ve basit olduğunu, tutanak olmadığından dolayı bu bilgi notunun kale alınmayacağını, bize itirazın iptalinin kabul edilmesiyle göstermiştir. Bilgi notu da cezadan sonra, 'Basında yer alan yaralı kargayı evinde besleyen kişiye ceza kesilmesi' konusuyla üst yöneticilere bilgi verme amacı ile gönderilmiştir.

'BANA DOKUNMASINLAR, HAYVANLARA DA DOKUNMASINLAR

Karardan mutlu olduğunu dile getiren Arkan, Bayağı sevindim, hem kendim, hem de hayvanlar için. Bundan daha mutlu olamam. Ne yaptım ki, ben millete Yaralı kargaları aldım, hayvanlara baktım. Bir tane değil ki, her zaman bakıyordum ben. Ben hayvanseverim. Evimde kedilerim de var, kuşlarım da var, dışarıda da bir yığın kedim var. Avukata başvurdum, çok üzülmüştüm, televizyonlardan beni görenler de çok üzülmüşler, seni böyle görmek istemiyoruz dediler. Ama şimdi çok sevinçliyim. Bana dokunmasınlar, hayvanlara dokunmasınlar diye konuştu.

CEZA TUTARINI HAYVANLAR İÇİN KULLANACAK

Bu süreçte kargaların durumu ile ilgili sürekli bilgi aldığını ifade eden Arkan, Maalesef kargaların bir tanesi öldü. Üzülerek söylediler. Bir tanesini de uçurmuşlar. Ben de uçuracaktım zaten hayvanı. Bana kesilmiş olan o ceza tutarını kullanarak şimdi dışarıdaki hayvanlar için yer yaptıracağım dedi.

'HAYVANI SEVMEK SUÇ MUDUR

Arkan'ın komşusu Gülizar Ardıç, 'Kadıncağız kargalara, kedilere, yaralı kirpilere varana kadar bakıyor. Yani bu suç mudur Kadını şikayet ediyorlar bir de para cezası geliyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Yazık değil mi böyle yapıyorlar dedi. Para cezasının iptal edildiğini öğrendiğinde ise Ardıç sözlerine, 'İyi olmuş öyleyse, öyle yaptılarsa teşekkür ederim şeklinde devam etti.