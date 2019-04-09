Evinde Yarım Kilo Esrarla Şahıs Serbest Bırakıldı
21 dakika önce
Samsun'da bir şüpheli uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da bir şüpheli uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.M. isimli şahsın iki ayrı ikametinde yaptıkları aramalarda 4 paket halinde toplam 552,41 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili E.M gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.M. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.M. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
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