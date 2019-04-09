Son Dakika Haberleri: Evinde Yarım Kilo Esrarla Yakalandı

Evinde Yarım Kilo Esrarla Yakalandı

51 dakika önce

Samsun'da bir kişi uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde Yarım Kilo Esrarla Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir kişi uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.M. isimli şahsın iki ayrı ikametinde yaptıkları aramalarda 4 paket halinde toplam 552,41 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili E.M gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.M. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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