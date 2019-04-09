Evinde Yarım Kilo Esrarla Yakalandı
51 dakika önce
Samsun'da bir kişi uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun
'da bir kişi uyuşturucu sattığı iddiasıyla evinde yapılan aramada 552,41 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.M. isimli şahsın iki ayrı ikametinde yaptıkları aramalarda 4 paket halinde toplam 552,41 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili E.M gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.M. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
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