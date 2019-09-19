Son Dakika Haberleri: Evindeki bozulunca televizyon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Evindeki bozulunca televizyon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız İstanbul'da yakalandı.

Evindeki bozulunca televizyon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız İstanbul'da yakalandı. Televizyonu bozulduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen şahısların televizyonu taşıma anları kameralara yansıdı.


Olay, Mayıs ayında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Körfez Hacı Osman Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin önüne gelen 2 şüpheli, kimsenin olmadığını tespit ettikleri eve balkondan girdi. Evde bulunan 5 bin TL değerindeki tablet bilgisayar ve televizyonu çalan hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, İstanbul Bağcılar'da düzenlediği operasyonla ilk olarak zanlılardan Z.Y.'yi (21) gözaltına aldı. Körfez adliyesine sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zanlılardan ikincisi olan H.İ.U. (20) ise yine İstanbul'da polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak Kocaeli'ne getirildi. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs, evindeki televizyonun bozulduğu için hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Körfez Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan, hırsızların çaldıkları televizyonu taşıma anları çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gece karanlığında eve giren hırsızlar, çaldıkları televizyonu bir örtü ile kapatıp sokakta birlikte taşıyor. İki kişi, ortalarında taşıdıkları televizyon ile karanlıkta gözden kayboluyor. - KOCAELİ

İstanbul, Körfez, TV, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı
İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Gökçek'in, "En büyük hayalim" dediği Ankapark'a haciz geldi Bu bitkiyi koparana 60 bin TL ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:02:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evindeki bozulunca televizyon çalan hırsız İstanbul'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]