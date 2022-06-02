Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu - Son Dakika
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Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu

02.06.2022 12:53
Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam evindeki elektrik arızasını gidermek amacıyla çatıya çıkan Yakup Balpetek, tamirat esnasında akıma kapıldı. Akıma kapılan Balpetek, kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan vatandaş canından oldu - Son Dakika


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