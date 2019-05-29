Son Dakika Haberleri: Evindeki patlamada yaralandı
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Evindeki patlamada yaralandı

38 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evde meydana gelen patlamada Fahri Bayzit (80) hafif yaralandı.

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İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evde meydana gelen patlamada Fahri Bayzit (80) hafif yaralandı. Evde hasara yol açan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Olay, Çaldıran Mahallesi'nde, 433/10 Sokak'taki tek katlı evde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri, evin arka odasında bulunan ve tek başına yaşayan Fahri Bayzit'i dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif şekilde yaralandığı belirlenen Bayzit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
İtfaiye, Çaldıran, Buca, İzmir, Güncel
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