Evindeki patlamada yaralandı (2)
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TABURCU EDİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, tek katlı evinde meydana gelen patlamada yaralanan Fahri Bayzit, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:52 Kaynak: DHA
TABURCU EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, tek katlı evinde meydana gelen patlamada yaralanan Fahri Bayzit, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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