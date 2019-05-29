Son Dakika Haberleri: Evindeki patlamada yaralandı (2)
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Evindeki patlamada yaralandı (2)

1 saat önce

TABURCU EDİLDİİzmir'in Buca ilçesinde, tek katlı evinde meydana gelen patlamada yaralanan Fahri Bayzit, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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TABURCU EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, tek katlı evinde meydana gelen patlamada yaralanan Fahri Bayzit, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:52 Kaynak: DHA
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