Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı - Son Dakika

Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı

6 saat önce

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Fadimana Konar (92), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı, System.String[]

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Fadimana Konar (92), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy'e bağlı Harmandalı köyündeki Fadimana Konar'ın yalnız yaşadığı evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, eve girip, Konar'ı kurtarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Konar da Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Fadimana Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evdeki yangın ise itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. ?


Harmandalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]