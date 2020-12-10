AFYONKARAHİSAR - Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, silahla tehdit ettiği kişinin ihbarıyla adresinde arama yapılan şüphelinin evinin koridorunun tabanındaki zulalarda uyuşturucu madde, mermi, kılıç ve çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunan R.D, Otogar Mahallesi'nde bir araç içerisinden E.A. tarafından kendisine silahla tehditte bulunulduğunu ve üzerine ateş edildiğini kaydetti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakası tespit edilen aracın sürücüsü M.K'yi kısa sürede yakaladı. Tehditte bulunan ve araç içerisinden silahla ateş açan E.A. ise olay yerinden kaçtı.

M.K. emniyetteki ifadesinde konunun uyuşturucu ile ilgili olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, E.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, evin koridorunun taban tahtaları arasında zula olduğunu tespit etti. Taban tahtalarını kaldıran polis ekipleri, 10 paket içerisinde 465 mermi, kılıç, bıçak, 2 terazi, 66 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 15 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanmak için aparatlar, isim ve para miktarları yazan 2 not defteri ile ajanda ve çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirildi.

M.K. hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Polis ekipleri, E.A'yı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.