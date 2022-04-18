Evinden 4 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Evinden 4 kamyon çöp çıktı

18.04.2022 21:51
Evinden 4 kamyon çöp çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nurten Arzuman'ın (55) evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları belediyeye şikayette bulundu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nurten Arzuman'ın (55) evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları belediyeye şikayette bulundu. Arzuman'ın evinin 'çöp ev' olduğunu tespit eden belediye ekipleri; 4 kamyon çöpü 2 günde çıkardı.

Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman'ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikayette bulunuldu. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ TEMİZLENDİ

Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi.


Evinden 4 kamyon çöp çıktı
Evinden 4 kamyon çöp çıktı
Evinden 4 kamyon çöp çıktı
Evinden 4 kamyon çöp çıktı
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Nazilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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