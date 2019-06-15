Son Dakika Haberleri: Evinden 7 kamyon çöp çıktı
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Evinden 7 kamyon çöp çıktı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri evden 7 kamyon çöp çıkardı.

Evinden 7 kamyon çöp çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri evden 7 kamyon çöp çıkardı. Bandırma'nın Edincik Mahallesinde H.Ç. adlı bayanın ikamet ettiği evden gelen kokular komşularını rahatsız etti. Durumu önce Mahalle Muhtarlığına ardından da belediye ekiplerine bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bandırma Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri eve gitti. Belediye Encümen kararı ile evin bahçesine giren ekipler inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Bahçenin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören ekipler aynı şekilde evin içinde de çok miktarda çöp olduğunu gördü. İncelemeler sonucunda ekipler dizpozofobi (biriktirme hastalığı) olan H.Ç. adlı kadının evinde biriktirdiği çöpleri 2 günde temizledi. Neredeyse bahçesinde ve içinde yürünmesi imkansız halde olan evden 7 kamyon çöp çıktığı öğrenildi.
(İbrahim Aldemir/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Edincik, Balıkesir, Zabıta, Bandırma, Güncel
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